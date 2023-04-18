Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в России в смешанном формате

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

День Победы в Москве и других городах России в 2023 году будет проходить в смешанном формате — в регионах пройдут очные и онлайн-мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, в том числе акция «Бессмертный полк». Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», депутат Госдумы Ольга Занко.

— Мы расширяем форматы «Бессмертного полка» в этом году, можно принять участие как онлайн, так и офлайн, — сказала она.

Занко отметила, что данное решение было принято, чтобы люди смогли выбрать тот формат, который им по душе, передает ТАСС.

В Крыму и Севастополе не будут проводиться военные парады Победы и шествия «Бессмертного полка» 9 мая из соображений безопасности. По такой же причине отменили военный парад на День Победы в Курске.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, главы регионов вправе самостоятельно решать, проводить парад Победы 9 мая или нет. Что касается парада на Красной площади в Москве, то он планируется к проведению.