Песков рассказал о порядке проведения парадов на 9 мая в регионах России
Главы регионов сами могут решать проводить парад Победы 9 мая или нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 10 апреля.
В этот же день стало известно, что в Курске отменили военный парад на День Победы из соображений безопасности.
— Это прерогатива глав регионов — естественно, они принимают решения, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет, — прокомментировал ситуацию Песков.
При этом, что касается парада на Красной площади в Москве, то он планируется к проведению, передает РИА Новости.
22 марта министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что участие в параде Победы на Красной площади в этом году примут свыше 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. В этом году военные парады подготовят в 28 российских городах, всего в них примут участие свыше 55 тысяч человек и примерно 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.
Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая. В минувший понедельник, 3 апреля, открылась аккредитация журналистов на освещение праздничных мероприятий.