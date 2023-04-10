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Песков рассказал о порядке проведения парадов на 9 мая в регионах России

Лейла Алиева
Общество
Песков рассказал о порядке проведения парадов на 9 мая в регионах России
Фото: Администрация президента РФ

Главы регионов сами могут решать проводить парад Победы 9 мая или нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 10 апреля.

В этот же день стало известно, что в Курске отменили военный парад на День Победы из соображений безопасности.

— Это прерогатива глав регионов — естественно, они принимают решения, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет, — прокомментировал ситуацию Песков.

При этом, что касается парада на Красной площади в Москве, то он планируется к проведению, передает РИА Новости.

22 марта министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что участие в параде Победы на Красной площади в этом году примут свыше 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. В этом году военные парады подготовят в 28 российских городах, всего в них примут участие свыше 55 тысяч человек и примерно 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая. В минувший понедельник, 3 апреля, открылась аккредитация журналистов на освещение праздничных мероприятий.

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