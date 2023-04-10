Военный парад на День Победы отменили в Курске из соображений безопасности

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В Курске не станут проводить военный парад Победы 9 мая. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— В соответствии с решениями, которые мы приняли на прошлой неделе во взаимодействии с федеральными коллегами, теми, кто обеспечивает безопасность в Курской области, принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить, учитывая текущую ситуацию, — приводит его слова РИА Новости.

Военные силы Украины постоянно наносят удары по региону. Так, обстрел со стороны противника зафиксировали 4 марта в районе двух приграничных поселков в Глушковском районе. В результате нарушилось энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Люди при обстреле не пострадали.

Также прилеты девяти снарядов противника в Курской области зафиксировали в районе населенного пункта Троицкое Кореневского района. Обстрел также вели в окрестностях села Бегоща Рыльского района. В обоих случаях люди от атак не пострадали.

2 марта было принято решение усилить меры безопасности в Курске по поручению губернатора Романа Старовойта.