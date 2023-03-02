Меры безопасности усилят в Курской области из-за ситуации на границе с Украиной

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Меры безопасности усилят в Курской области по поручению губернатора Романа Старовойта. Об этом в четверг, 2 марта, сообщила пресс-секретарь главы региона Анастасия Гурина.

— В связи с действующим средним уровнем реагирования и «желтым» уровнем террористической опасности в области ранее уже была усилена охрана общественного порядка. Особый контроль осуществляется на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность региона, — сказала она.

По словам Гуриной, такое решение было принято из-за напряженной обстановки в приграничной зоне, передает ТАСС.

Старовойт 2 марта сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать приграничные территории Курской области. По его данным, девять прилетов снарядов противника были зафиксированы в районе населенного пункта Троицкое Кореневского района.

Также утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он подчеркнул, что диверсанты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам.

По последним данным, при теракте погибли двое людей. Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области, где произошла атака, находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в ФСБ.