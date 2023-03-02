Число погибших в результате теракта в Брянской области увеличилось до двух

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Количество погибших при теракте украинских диверсантов в населенных пунктах Климовского района Брянской области увеличилось до двух. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек, — рассказал он.

Так, второй жертвой атаки стал мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы региона проводят все необходимые мероприятия, написал Богомаз в Telegram-канале.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что армия России предпринимает попытки по ликвидации террористов в Брянской области. Он также добавил, что власти продолжат привлекать внимание мировой общественности к подобным терактам.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области, где произошла атака, находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в ФСБ.