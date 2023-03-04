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ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области
Фото: gur.gov.ua

Два приграничных поселка в Глушковском районе Курской области подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 4 марта, сообщил губернатор Роман Старовойт.

— В результате обстрела ВСУ приграничных территорий Глушковского района прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавших нет. Он отметил, что в данный момент ремонтные бригады приступают к устранению повреждений.

Старовойт 2 марта сообщил, что ВСУ в очередной раз обстреляли приграничные территории Курской области. По его данным, девять прилетов снарядов противника были зафиксированы в районе населенного пункта Троицкое Кореневского района.

Также утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он подчеркнул, что диверсанты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам.

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