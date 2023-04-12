Власти Крыма и Севастополя отменили парад Победы из соображений безопасности

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

В Крыму и Севастополе не будут проводиться военные парады Победы и шествия «Бессмертного полка» 9 мая из соображений безопасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в среду, 12 апреля.

— Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 Мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 Мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности, — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Крыма добавил, что, несмотря на отмену мероприятий, представители органов власти навестят ветеранов и поздравят с Днем Победы.

По такой же причине отменили военный парад на День Победы в Курске. По словам губернатора региона Романа Старовойта, данное решение было принято совместно с федеральными коллегами, которые обеспечивают безопасность в Курской области.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, главы регионов вправе самостоятельно решать, проводить парад Победы 9 мая или нет. Что касается парада на Красной площади в Москве, то он планируется к проведению.