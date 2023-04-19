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В Кремле сожалеют о недружественной позиции Южной Кореи по Украине

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В Кремле сожалеют о недружественной позиции Южной Кореи по Украине
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Кремле сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине, поставки вооружений Киеву будут означать вовлеченность в конфликт. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Кардинально нового в этом ничего нет — и в плане санкций, и так далее. К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественную позицию во всей этой истории, — сказал он.

Песков добавил, что начало поставок вооружений будет косвенно означать вовлеченность страны в конфликт, передает РИА Новости.

Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что страна готова начать поставки вооружения на Украину в случае, если возникнет серьезная угроза мирному населению этой страны. Глава государства отметил, что в ситуации, с которой не сможет смириться международное сообщество, сложно будет настаивать на оказании только гуманитарной или финансовой помощи.

Также издание «Тона Ильбо» со ссылкой на источники сообщило, что Южная Корея продаст США полмиллиона 155-миллиметровых снарядов. Предполагается, что данные боеприпасы пополнят американские арсеналы, тогда как собственное оружие Пентагон отправит на Украину.

Украина Оружие Дмитрий Песков Южная Корея
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