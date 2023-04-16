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Конгрессвумен Грин: Байден опозорился, закупив полмиллиона снарядов в Южной Корее

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Конгрессвумен Грин: Байден опозорился, закупив полмиллиона снарядов в Южной Корее
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вынужден покупать снаряды в Южной Корее, так как отправка вооружения на Украину опустошила американские склады. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

— Это непростительно, что мы дали Украине так много боеприпасов, что вынуждены заимствовать 500 тысяч артиллерийских снарядов у Южной Кореи. Жалкое зрелище. Вся администрация Байдена — неудачники, — написала она в социальной сети Twitter.

Ранее издание «Тона Ильбо» со ссылкой на источники сообщило, что Южная Корея продаст США полмиллиона 155-миллиметровых снарядов. Предполагается, что данные боеприпасы пополнят американские арсеналы, тогда как собственное оружие Пентагон отправит на Украину, передает РИА Новости.

15 апреля Марджори Тейлор Грин заявила, что Джо Байден отправляет американских военных на Украину, чтобы столкнуть РФ и США. Она отметила, что из попавших в Сеть секретных документов Пентагона стало известно об участии в конфликте на Украине как минимум ста западных специалистов.

Украина Оружие Южная Корея Джо Байден США
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