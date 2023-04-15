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Президент Соединенных Штатов Джо Байден отправляет американских военных на Украину, чтобы столкнуть Россию и США. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.

— Присутствие Вооруженных сил Соединенных Штатов на Украине никогда не одобрялось Конгрессом и демонстрирует стремление Джо Байдена расширить военные действия между двумя ядерными державами, — написала Грин в Twitter.

Она добавила, что из попавших в Сеть секретных документов Пентагона стало известно об участии в конфликте на Украине как минимум ста западных специалистов. Среди них есть и представители США, резюмировала Грин.

Экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News заявила, что США не станут наносить удары по России в случае гибели американского солдата на Украине. По ее словам, для подобных мер потребовалось бы, чтобы конфликт перерос в другую фазу, а Москва «целенаправленно атаковала и убила сотни американцев».

В Соединенных Штатах Америки не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины. Об этом сообщило американское издание Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США.