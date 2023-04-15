В США заявили, что не стали бы отвечать на гибель своего солдата на Украине

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США не станут наносить удары по России в случае гибели американского солдата на Украине, а могут и вовсе никак не отреагировать. Об этом в субботу, 15 апреля, заявила Fox News экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.

— Эксперт по России не считает, что Вашингтон стал бы отвечать на случайную гибель американского солдата на Украине, — отмечает телеканал со ссылкой на Коффлер.

Бывшая сотрудница Пентагона добавила, что боевые действия против России не рассматривались бы любым американским лидером. По ее словам, для подобных мер потребовалось бы, чтобы конфликт перерос в нечто большее, а Москва «целенаправленно атаковала и убила сотни американцев».

Кроме того, в статье говорится, что дипломатическая реакция и кибератаки стали бы вероятным ответом на случайную гибель американского солдата на Украине.

Офицер ВМС США в отставке Байрон Кинг заявил, что военно-политическому руководству Соединенных Штатов стоит начинать готовиться к геополитическому провалу и катастрофе на Украине. Такие последствия наступят из-за неминуемой победы России.