Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В США заявили, что не стали бы отвечать на гибель своего солдата на Украине

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США заявили, что не стали бы отвечать на гибель своего солдата на Украине
Фото: Unsplash

США не станут наносить удары по России в случае гибели американского солдата на Украине, а могут и вовсе никак не отреагировать. Об этом в субботу, 15 апреля, заявила Fox News экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.

— Эксперт по России не считает, что Вашингтон стал бы отвечать на случайную гибель американского солдата на Украине, — отмечает телеканал со ссылкой на Коффлер.

Бывшая сотрудница Пентагона добавила, что боевые действия против России не рассматривались бы любым американским лидером. По ее словам, для подобных мер потребовалось бы, чтобы конфликт перерос в нечто большее, а Москва «целенаправленно атаковала и убила сотни американцев».

Кроме того, в статье говорится, что дипломатическая реакция и кибератаки стали бы вероятным ответом на случайную гибель американского солдата на Украине.

Офицер ВМС США в отставке Байрон Кинг заявил, что военно-политическому руководству Соединенных Штатов стоит начинать готовиться к геополитическому провалу и катастрофе на Украине. Такие последствия наступят из-за неминуемой победы России.

Украина Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте