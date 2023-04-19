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Собянин: Цифровизация избавила родителей от оформления почти семи миллионов бумажных справок

Лейла Алиева
Город
Собянин: Цифровизация избавила родителей от оформления почти семи миллионов бумажных справок
Фото: Unsplash

Уже два года благодаря цифровизации столичные родители оформляют справки о болезни ребенка для школ и детских садов в электронном виде при помощи ЕМИАС. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 19 апреля.

— За это время в ЕМИАС создано почти семь миллионов таких документов в электронном виде. Информация о периоде отсутствия ребенка и об освобождении от физнагрузки передается в электронный журнал МЭШ — ее видят классные руководители и учителя физкультуры, — пояснил глава города.

В свою очередь школьные медработники могут увидеть справку о болезни в системе «ЕМИАС.Школа». Данная информация также поступает в кружки и секции при столичном департаменте образования и науки.

Собянин: Цифровизация избавила родителей от оформления почти семи миллионов бумажных справок Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Родители могут просматривать справки в электронной медицинской карте ребенка в разделе «Справки и медзаключения» на портале mos.ru или в разделе «Справки» в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», написал Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно на информационном портале «Справка МЭШ» появились новые функции. Теперь пользователи смогут добавлять материалы в «Избранное» и фильтровать их по типу контента.

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