Информационный портал «Справка МЭШ» дополнили новыми функциями

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Новые функции ввели на информационном портале «Справка МЭШ». Инновации сделают сервис удобнее, а также позволят повысить качество представленных материалов. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил руководитель столичного Центра цифровизации образования Евгений Комаренко.

Уточняется, что одним из нововведений стало добавление возможности оценивать материалы и оставлять комментарии. Эта форма обратной связи поможет сделать представленные публикации еще полезнее.

— На сегодняшний день «Справка МЭШ» является одним из востребованных и популярных источников получения информации о сервисах «Московской электронной школы». С момента запуска обновленного информационного портала 1 сентября им воспользовались более 1,2 миллиона горожан, — приводит слова Комаренко официальный сайт мэра Москвы.

Авторизованным в сервисе жителям столицы стала доступна еще одна функция. Теперь они смогут добавлять материалы в «Избранное» и фильтровать их по типу контента.

Портал «Справка МЭШ» имеет пять разделов, среди которых «Инструкции», «Вопросы», «Новости», «Документы» и «Видео».