Более 200 кустов конопли и 14 килограммов марихуаны изъяли у наркоторговца в Москве
Житель Подмосковья организовал крупную плантацию конопли и склад марихуаны. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 19 апреля.
По ее словам, 23-летний молодой человек выращивал коноплю в своем загородном доме в Щелковском районе Московской области. При обыске в помещении обнаружили и изъяли 212 кустов запрещенного растения.
Складировал «товар» мужчина в съемной квартире на Борисовской улице в Москве. Правоохранители обнаружили в ней 17 пакетов с марихуаной, масса которой превысила 14,7 килограмма, а также стеклянную банку с неизвестным веществом растительного происхождения.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». С учетом позиции прокуратуры Восточного административного округа суд отправил мужчину в СИЗО.
Другого наркоторговца задержала полиция в Южном Бутове. Сотрудники обнаружили у прохожего 221 сверток с синтетическими наркотиками.