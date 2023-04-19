Более 200 кустов конопли и 14 килограммов марихуаны изъяли у наркоторговца в Москве

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Борисовская улица Карта всех событий

Житель Подмосковья организовал крупную плантацию конопли и склад марихуаны. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 19 апреля.

По ее словам, 23-летний молодой человек выращивал коноплю в своем загородном доме в Щелковском районе Московской области. При обыске в помещении обнаружили и изъяли 212 кустов запрещенного растения.

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Складировал «товар» мужчина в съемной квартире на Борисовской улице в Москве. Правоохранители обнаружили в ней 17 пакетов с марихуаной, масса которой превысила 14,7 килограмма, а также стеклянную банку с неизвестным веществом растительного происхождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». С учетом позиции прокуратуры Восточного административного округа суд отправил мужчину в СИЗО.

Другого наркоторговца задержала полиция в Южном Бутове. Сотрудники обнаружили у прохожего 221 сверток с синтетическими наркотиками.