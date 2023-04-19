В Серпухове возобновил работу лифтостроительный завод

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В Серпухове снова начал работу лифтостроительный завод. Еще несколько лет назад он находился на стадии банкротства, спасти предприятие удалось благодаря инвесторам.

В настоящее время в производстве заняты около 200 человек, к 2025 году руководство завода планирует увеличить производство лифтов до 12 тысяч в год, передает «360».

Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, возрождение Серпуховского лифтостроительного завода важно как для целей по импортозамещению, так и для местных жителей. Он напомнил, что в регионе запущена одна из самых масштабных программ капремонта и замены лифтов.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов добавил, что в настоящее время на заводе проходят испытания скоростного лифта, который будут устанавливать в высотках. В октябре они выйдут в серию, передает «Радио 1».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул необходимость комплексного развития территорий. Он поручил министрам и главам городских округов пристально следить за исполнением соглашений по модернизации тепловых сетей и котельных.