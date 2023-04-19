Водителем, насмерть сбившим пешехода на Ярославском шоссе, оказалась сестра-настоятельница храма

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Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

За рулем автомобиля, который насмерть сбил человека на Ярославском шоссе, была сестра-настоятельница храма святых мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине. Об этом стало известно в среду, 19 апреля.

Женщина 1958 года рождения ехала по шоссе на своем автомобиле Honda CR-V и сбила гражданина Белоруссии 1986 года рождения, который переходил проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщила агентство городских новостей «Москва».

Авария, о которой идет речь, произошла вечером во вторник, 18 апреля, в районе дома № 54 по Ярославскому шоссе. Столкновение попало на видео.

В результате ДТП было затруднено движение в сторону области.