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Мосгорсуд признал законным приговор Илье Яшину по делу о фейках о ВС РФ

Степан Жирнов
Происшествия
Мосгорсуд признал законным приговор Илье Яшину по делу о фейках о ВС РФ
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину*, которого осудили за распространение фейков о ВС РФ. Об сообщили в пресс-службе суда в среду, 19 апреля.

В ходе рассмотрения апелляции сторона защиты настаивала на том, что осужденный в своем материале привел разные мнения и проанализировал их. При этом адвокаты Яшина отметили, что критика должностных и государственных деятелей не является преступлением.

Видео: Пресс-служба Мосгорсуда

В ответ на это прокурор заявил, что бывшего депутата осудили не за идеологию, а за конкретное преступление.

— Защита говорит, что нельзя запрещать критику. Но в этом видео критики нет — там содержатся огульные обвинения конкретных людей в совершении военных преступлений, — процитировали обвинителя РИА Новости.

В результате суд постановил, что решение Басманного районного суда останется в силе.

Яшина приговорили к 8,5 года колонии за распространение фейков об армии. По версии следствия, в апреле 2022 года бывший депутат в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложные сведения о совершении ВС РФ убийств мирных жителей в городе Буче. СК посчитал, что подозреваемому было достоверно известно о том, что опубликованные украинскими СМИ видеоматериалы и фотографии являлись провокацией.

*Внесен Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

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