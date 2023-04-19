Мотоциклист сбил женщину с ребенком под Коломной

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Московская область, городской округ Коломна, Озёры, улица Ленина Карта всех событий

В городском округе Коломна мотоциклист сбил женщину с пятилетним ребенком. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 19 апреля.

По ее словам, авария произошла вечером 18 апреля возле одного из жилых домов на улице Ленина в городе Озеры. Водитель мотоцикла Suzuki 1980 года рождения сбил пятилетнего ребенка и местную жительницу 1958 года рождения, которые переходили дорогу в неположенном месте. В результате женщину госпитализировали. Малыша осмотрели врачи, он не пострадал.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Другое ДТП произошло вечером на северо-востоке Москвы. На Ярославском шоссе женщина на иномарке насмерть сбила мужчину, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. Позже выяснилось, что за рулем автомобиля была сестра-настоятельница храма.