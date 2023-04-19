Автомобиль сбил велосипедиста на улице Дмитрия Ульянова в Москве. Видео

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, улица Дмитрия Ульянова Карта всех событий

На юго-западе Москвы автомобиль сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 19 апреля.

Авария произошла на улице Дмитрия Ульянова в районе дома № 46. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

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Движение на участке дороги затруднено: в каждом направлении перекрыто по одной полосе. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Другое ДТП произошло в городском округе Коломна. Мотоциклист сбил местную жительницу с ребенком. Женщину госпитализировали.