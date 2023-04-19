Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автомобиль сбил велосипедиста на улице Дмитрия Ульянова в Москве. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль сбил велосипедиста на улице Дмитрия Ульянова в Москве. Видео
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, улица Дмитрия Ульянова Карта всех событий

На юго-западе Москвы автомобиль сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 19 апреля.

Авария произошла на улице Дмитрия Ульянова в районе дома № 46. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

Движение на участке дороги затруднено: в каждом направлении перекрыто по одной полосе. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Другое ДТП произошло в городском округе Коломна. Мотоциклист сбил местную жительницу с ребенком. Женщину госпитализировали.

Автомобили Велосипеды Район Котловка Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте