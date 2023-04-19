Неизвестные сожгли иномарку директора благотворительного фонда у здания Театра Моссовета

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В центре Москвы неизвестные сожгли иномарку директора благотворительного фонда «Дар» Полины Левиной. Об этом стало известно в среду, 19 апреля.

Инцидент произошел под окнами Театра Моссовета на Тверской улице в ночь на 19 апреля. Неизвестные подожгли автомобиль Volvo. В результате поджога автомобиль Левиной выгорел полностью, а также пострадала соседняя машина.

По данному факту проводится проверка, полиция выясняет личности людей, причастных к преступлению. Как сообщает РЕН ТВ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Другой поджог произошел в Подмосковье. Мужчина пытался сжечь прошлогоднюю траву, но в результате загорелся сам. Пенсионера госпитализировали с ожогами 70 процентов тела.