Подмосковный пенсионер получил серьезные ожоги при попытке поджечь сухую траву

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московская область, городской округ Серебряные Пруды, село Крутое Карта всех событий

В подмосковном городском округе Серебряные Пруды мужчина загорелся при попытке поджечь прошлогодний газон. Об этом стало известно в среду, 19 апреля.

Инцидент произошел в селе Крутое вечером во вторник, 18 апреля. 74-летний пенсионер собирался поджечь прошлогоднюю траву, и для этого вылил на землю горючую жидкость и бросил спичку.

Загоревшееся пламя внезапно перекинулось сперва на ботинки мужчины, а после и на одежду. Пенсионер попытался сбить огонь и начал кататься по земле, однако ему это не помогло. Через некоторое время потерпевший смог позвонить дочери, которая и вызвала скорую и экстренные службы.

Возгорание потушили, а пенсионера госпитализировали с ожогом четвертой степени: поражены оказались 70 процентов тела. Как сообщил «МК», мужчина находится в реанимации. Ситуация осложняется тем, что у него диагностирована ранняя стадия рака легких.

Другой пожар произошел в здании управы района Косино-Ухтомский. Горела крыша, огонь распространился на площади шесть квадратных метров.