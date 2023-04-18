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Кровля загорелась в здании управы района Косино-Ухтомский

Евгений Силаев
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Кровля загорелась в здании управы района Косино-Ухтомский
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Большая Косинская улица, 20к1 Карта всех событий

На улице Большой Косинской загорелась кровля управы района Косино-Ухтомский. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 18 апреля, сообщил источник в экстренных службах.

Площадь пожара составила около шести квадратных метров. Пожарные смогли локализовать возгорание, а также провести полную эвакуацию.

Другой пожар произошел в кафе на Бережковской набережной. По данным МЧС, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Из-за воздействия огня частично обрушилась кровля здания. В 12:27 пожар был локализован, а в 12:53 — ликвидирован.

15 апреля пожар произошел в жилом доме на улице Флотской в районе Ховрино. Площадь возгорания составила 33 квадратных метра.

На место происшествия был выслан пожарно-спасательный гарнизон Москвы. Его сотрудникам удалось спасти семерых человек, один из них был передан медикам для оказания помощи.

Москва Пожары Район Косино-Ухтомский
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