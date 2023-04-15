Пожар произошел в жилом доме в районе Ховрино

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Москва, Флотская улица, 13к1 Карта всех событий

Пожар произошел в жилом доме на улице Флотской в районе Ховрино. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

— 15 апреля в 03:24 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Флотская, дом 13. В жилом доме загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы, — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 33 квадратных метра. На место происшествия был выслан пожарно-спасательный гарнизон Москвы. Им удалось спасти семь человек, один из которых был передан медикам для оказания помощи.

Отмечается, что пожар ликвидировали в 04:23, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

14 апреля в квартире жилого дома № 22 на 2-й Квесисской улице произошел пожар. Огонь распространился на четыре квадратных метра. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электроприбора на кухне. После ликвидации пламени в квартире обнаружили тела двух погибших.