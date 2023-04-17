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Приметы и советы

Пожар в здании на Бережковской набережной ликвидирован

Лейла Алиева
Степан Жирнов
Происшествия
Пожар в здании на Бережковской набережной ликвидирован
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Бережковская набережная, 20Б Карта всех событий

Пожар в кафе на Бережковской набережной ликвидировали. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Из-за воздействия огня частично обрушилась кровля здания. В 12:27 пожар был локализован, а в 12:53 — ликвидирован.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В МЧС сообщили, что информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия провели замеры воздуха, концентрация вредных веществ превышена не была.

К тушению пожара было привлечено 53 человека и 15 единиц техники.

Пожар, о котором идет речь, начался в помещении кафе на Бережковской набережной в доме № 20б в 11:03. Как сообщила администрация заведения, на момент возгорания людей внутри не было.

Выяснение причин и обстоятельств произошедшего контролирует столичная прокуратура.

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