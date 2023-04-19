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Уникальный вело-пешеходный мост появится на набережной реки Яузы

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Уникальный вело-пешеходный мост появится на набережной реки Яузы
Фото: Департамент строительства города Москвы

Вело-пешеходный мост на реке Яузе станет дополнительной связкой между двумя столичными районами — Басманным и Лефортово. Об этом сообщил журналистам в рамках пресс-тура на территорию комплекса зданий МГТУ имени Н. Э. Баумана руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Новый вело-пешеходный мост является частью концепции развития территории МГТУ имени Н. Э. Баумана. Ключевым элементом конструкции и главным украшением моста станет смотровая площадка-амфитеатр над водой. На спусках к набережным смонтируют пандусы, лифты и лестничные сходы. Завершить строительно-монтажные работы и ввести объект в эксплуатацию мы планируем в 2025 году, — отметил Рафик Загрутдинов.

Протяженность моста составит около 300 метров. В ходе реализации проекта будут смонтированы два лифта, пандусы, появятся пешеходные дорожки и площадки. На Рубцовской набережной мост выйдет к учебно-лабораторному корпусу МГТУ имени Н. Э. Баумана, а с противоположной стороны на Госпитальной набережной — к строящемуся зданию общежития университета.

— Новое сооружение соединит пешеходные маршруты и станет дополнительной связью между районами Басманный и Лефортово. Конструктивные особенности моста позволят решить проблемы маломобильных групп населения, проживающих вблизи зоны размещения объекта, — добавил Рафик Загрутдинов.

Глава ведомства также напомнил, что создание благоустроенных общественных пространств и развитие транспортной инфраструктуры являются составляющими комфортной городской среды, формирование которой в столице идет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

река Яуза Мосты Рафик Загрутдинов
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