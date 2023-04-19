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Приметы и советы

Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области

Евгений Жуков
Происшествия
Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области
Фото: shutterstock

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружили в лесополосе в Щекинском районе Тульской области. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе комитета по региональной безопасности.

Там отметили, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. На сайте ведомства также говорится, что в настоящее время на месте обнаружения беспилотника работают оперативные службы. На самом устройстве нет никаких опознавательных знаков и обозначений ведомственной принадлежности.

Это четвертый инцидент в регионе с БПЛА. В прошлый раз, по сообщению Минобороны РФ, украинская сторона 26 марта предприняла в городе Киреевске Тульской области попытку атаки беспилотником типа «Стриж» (Ту-141), однако аппарат был выведен из строя с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы.

Пресс-служба правительства региона сообщала, что в результате происшествия были повреждены 10 частных домов, в 6 многоквартирных домах выбило стекла в подъездах, пострадали три человека.

19 марта в Тульской области обнаружили упавший беспилотный летательный аппарат. У него не было опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.

Беспилотники Тульская область
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