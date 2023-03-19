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Неопознанный беспилотник упал в Тульской области

Евгений Силаев
Происшествия
Неопознанный беспилотник упал в Тульской области
Фото: shutterstock

В Тульской области обнаружили упавший беспилотник. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в пресс-службе областного комитета по региональной безопасности.

У потерпевшего крушение дрона нет опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. На месте работают оперативные службы.

Беспилотник обнаружили в поле между населенными пунктами Петровское и Маловель. Угрозы для жизни и здоровья жителей нет, отмечает пресс-служба комитета.

2 марта в Тульской области в поле недалеко от поселка Молодежного прогремел взрыв. Сообщалось, что местные жители в районе 08:00 заметили в поле черную воронку и металлические осколки, разлетевшиеся от нее.

Позже региональное правительство сообщило, что причиной взрыва могло стать падение беспилотника. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в регионе.

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