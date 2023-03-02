Взрыв прогремел в поле в Тульской области

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В Тульской области в поле недалеко от поселка Молодежного прогремел взрыв. Об этом стало известно в четверг, 2 марта.

Как сообщил Telegram-канал Mash, местные жители в районе 8 часов утра заметили в поле черную воронку и металлические осколки, разлетевшиеся от нее. На место вызваны специалисты.

Ранее стало известно, что беспилотник иностранного производства упал в Подмосковье в 100 метрах от компрессорной станции под Коломной. По предварительным данным, летательный аппарат был начинен взрывчаткой.