Упавший под Москвой беспилотник был начинен взрывчаткой

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Беспилотник, который накануне упал недалеко от подмосковного города Коломны, был начинен взрывчаткой. Об этом стало известно в среду, 1 марта.

По данным РЕН ТВ, упавший в ста метрах от деревни Губастово летательный аппарат с маркировкой UJ-22 AIRBORNE, имел на борту две взрывчатки С-4 общим весом около килограмма, а также четыре заряда для РПГ.

Ранее стало известно, что аппарат является продуктом иностранного производства и не состоит на вооружении ВС РФ. Его целью, возможно, мог быть объект газораспределительной сети региона, однако в Минэнерго сообщили, что энергетическая инфраструктура не пострадала.