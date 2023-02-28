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Приметы и советы

Упавший в Подмосковье беспилотник оказался иностранным

Евгений Жуков
Происшествия
Упавший в Подмосковье беспилотник оказался иностранным
Фото: shutterstock

Беспилотный летательный аппарат, упавший около газораспределительной станции вблизи деревни Губастово в Коломенском округе Подмосковья, оказался иностранным. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили представители правоохранительных органов.

— Упавший беспилотный летательный аппарат не стоит на оснащении у российских подразделений. Он оказался иностранным, — передает слова своего собеседника ТАСС.

В пресс-службе Минэнерго региона подчеркнули, что газораспределительные сети в Коломне работают в штатном режиме после падения упомянутого летательного аппарата.

Падение беспилотника уже прокомментировал глава Подмосковья Андрей Воробьев, который подтвердил падение БПЛА около города. Губернатор также предположил, что его целью был объект гражданской инфраструктуры, однако он не пострадал.

Жертв и разрушений в результате случившегося нет, отметил чиновник. Профильные ведомства в настоящее время приступили к проверке ситуации. Воробьев также подчеркнул, что безопасности местных жителей ничего не угрожает.

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