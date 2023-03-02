Власти Тульской области назвали возможную причину взрыва в регионе

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Причиной прогремевшего недалеко от поселка Молодежного в Тульской области взрыва могло стать падение беспилотника. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА, — говорится в сообщении.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в регионе. Он также дал поручение расширить меры поддержки для членов добровольных народных дружин, говорится на сайте правительства Тульской области.

В Тульской области 2 марта в поле недалеко от поселка Молодежного прогремел взрыв. Сообщалось, что местные жители в районе 8 часов утра заметили в поле черную воронку и металлические осколки, разлетевшиеся от нее.

28 февраля рядом с компрессорной станцией в Подмосковье упал беспилотник. Разбившийся аппарат был обнаружен в 100 метрах от станции под Коломной.

ВСУ также попытались применить БПЛА в Краснодарском крае и Адыгее. По данным Минобороны России, один беспилотник отклонился от траектории и не нанес вреда объекту гражданской инфраструктуры, другой БПЛА упал в поле.