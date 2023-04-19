Власти отзовут иск по правам родителей Маши Москалевой

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Комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение отозвать иск по родительским правам родителей Маши Москалевой из Тульской области, отец которой осужден за дискредитацию российской армии. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила председатель комиссии Светлана Давыдова.

— Главной задачей органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних было обеспечить защиту интересов Маши, в первую очередь, — ее прав на получение образования, — заявила она.

Давыдова также подчеркнула, что социальные службы провели длительную работу с самой девочкой и с ее родственниками, говорится на сайте администрации города Ефремов.

В конце марта отца девочки, Алексея Москалева, приговорили к двум годам колонии по делу о дискредитации армии. Мужчина воспитывал девочку в одиночку. Все это время, пока шло следствие, а сам Алексей находился под домашним арестом, Маша жила в приюте. Из-за этого дело приобрело общественный резонанс.

После оглашения приговора стало известно, что Москалев сбежал из-под ареста, но вскоре его задержали на территории Белоруссии.

Позднее 13-летнюю Машу забрала мать, которая до этого долгое время не виделась с ребенком.