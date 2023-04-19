Власти отзовут иск по правам родителей Маши Москалевой
Комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение отозвать иск по родительским правам родителей Маши Москалевой из Тульской области, отец которой осужден за дискредитацию российской армии. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила председатель комиссии Светлана Давыдова.
— Главной задачей органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних было обеспечить защиту интересов Маши, в первую очередь, — ее прав на получение образования, — заявила она.
Давыдова также подчеркнула, что социальные службы провели длительную работу с самой девочкой и с ее родственниками, говорится на сайте администрации города Ефремов.
В конце марта отца девочки, Алексея Москалева, приговорили к двум годам колонии по делу о дискредитации армии. Мужчина воспитывал девочку в одиночку. Все это время, пока шло следствие, а сам Алексей находился под домашним арестом, Маша жила в приюте. Из-за этого дело приобрело общественный резонанс.
После оглашения приговора стало известно, что Москалев сбежал из-под ареста, но вскоре его задержали на территории Белоруссии.
Позднее 13-летнюю Машу забрала мать, которая до этого долгое время не виделась с ребенком.