Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны «Серп и Молот»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о комплексном развитии части территории промышленной зоны «Серп и Молот».

— Вместо устаревших складов и автосервисов там появятся объекты общественно-делового назначения: офисные здания, магазины, кафе, помещения для проведения выставок, деловых мероприятий и так далее, — сказал глава города.

По его словам, профильные специалисты займутся реорганизацией территории, общая площадь которой составляет 1,7 гектара, рядом с пересечением Перовского проезда и Подъемной улицы. Благодаря развитию данной территории в столице появится 1,5 тысячи дополнительных рабочих мест.

Всего на данный момент реализуются 29 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь составляет больше 392 гектар, написал Собянин в Telegram-канале.

Также Сергей Собянин рассказал, что за последние годы столица реализовала ряд крупных проектов по развитию городской инфраструктуры в районах Коньково, Обручевский, Теплый Стан и Ясенево. Там были приведены в порядок скверы и парки, а также обустроены веломаршруты.