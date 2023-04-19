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«РВ»: ВСУ оставили стратегически важный узел обороны у Артемовска

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«РВ»: ВСУ оставили стратегически важный узел обороны у Артемовска
Фото: kyivcity.gov.ua

Украинские подразделения отступили из стратегически важного узла обороны между Артемовском и Северском. Об этом в среду, 19 апреля, заявил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Так, в ходе боевых действий личный состав Вооруженных сил Украины оставил населенный пункт Спорное в Донецкой народной республике (ДНР). Над зданиями населенного пункта больше «не развеваются флаги».

Также Telegram-канал опубликовал видеоролик, снятый российскими военнослужащими, действующими на данном направлении. На кадрах видна брошенная и уничтоженная бронетехника противника.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что на данный момент российские войска контролируют почти 90 процентов Артемовска, и в ближайшее время будет решен вопрос о полном взятии города.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

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