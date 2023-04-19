В ДНР заявили, что вопрос взятия Артемовска решится уже в ближайшее время

Фото: Минобороны РФ

Российские войска контролируют почти 90 процентов Артемовска, в ближайшее время будет решен вопрос о полном взятии города. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

— В любом случае Артемовск будет взят, это вопрос уже ближайшего времени. На данный момент мы близки к тому, что около 90 процентов территории самого города практически под контролем наших сил. Все дороги сейчас под контролем нашей артиллерии, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Вечером в понедельник, 17 апреля, российские военные успешно уничтожили опорный пункт украинской армии с техникой и боекомплектом в Донбассе. Обнаружить места дислокации удалось при помощи воздушной разведки, после чего был нанесен точный удар.

Также стало известно, что 12 украинских военных сдались в плен в Артемовске. По словам одного из бойцов частной военной компании «Вагнер», ВСУ во время отступления бросают не только своих погибших солдат, но и раненых.