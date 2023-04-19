Минобороны: Подразделения ВДВ блокировали Артемовск с северной и южной окраин

Фото: Минобороны РФ

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Артемовск с северной и южной окраин. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

— На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовска, — сказал официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также добавил, что подразделения ВДВ блокировали город с северной и южной окраин. Поддержку штурмовым отрядам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией, передает Telegram-канал Минобороны.

Стало известно, что украинские подразделения отступили из стратегически важного узла обороны между Артемовском и Северском. Отмечается, что в ходе боевых действий личный состав ВСУ оставил поселок Спорное в ДНР.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения украинской армии в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.