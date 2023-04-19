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СК раскрыл двойное убийство, которое произошло в Подмосковье почти 28 лет назад

Степан Жирнов
Происшествия
СК раскрыл двойное убийство, которое произошло в Подмосковье почти 28 лет назад
Фото: пресс-служба ГСУ СК по Московской области
Московская область, городской округ Люберцы, деревня Лукьяновка Карта всех событий

В Подмосковье задержали двоих мужчин, которых подозревают в двойном убийстве и покушении на убийство, совершенных почти 28 лет назад. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 19 апреля.

По ее словам, преступление произошло в Люберцах 4 августа 1995 года. Родственница одного из местных жителей сообщила ему, что ее изнасиловал знакомый. Мужчина пришел в ярость, в связи с чем вооружился и вместе с товарищем отправился к дому обидчика.

Подойдя к жилищу насильника, злоумышленники забросили в окно гранату, после чего, угрожая огнестрельным оружием, вывели двоих мужчин и женщину на улицу. Их погрузили в машину и отвезли в лес у города Железнодорожного.

Там преступники застрелили одного из обидчиков родственницы и тяжело ранили второго. Затем нападавшие увезли женщину в другой лес, у деревни Лукьяновки, где убили и ее.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, убийстве двух и более лиц и незаконном хранении оружия. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.

Однако в ходе работы над преступлениями прошлых лет следователи получили новые данные и показания о произошедшем, в связи с чем личности подозреваемых были установлены.

Видео: пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Мужчин задержали по местам жительства в городском округе Люберцы. Ими оказались двое граждан 1967 года рождения. Фигурантов отправили в СИЗО.

Другое убийство произошло в подмосковном Павловском Посаде. В квартире жилого дома поссорились два собутыльника. Конфликт перерос в драку с применением топора и ножа.

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