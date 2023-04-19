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Гидрометцентр предупредил о возможных заморозках в Москве в конце весны

Евгений Жуков

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Погода в Москве
Город
Гидрометцентр предупредил о возможных заморозках в Москве в конце весны
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Весна в этом году пришла в Московский регион раньше обычного, однако заморозки еще могут вернуться. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Редкий май без них обходится, а в XXI веке они бывали даже в первых числах июня, — отметил синоптик.

По его словам, апрель в этом году пока оказался достаточно сухим: осадков выпало немного, около 20 процентов. До 25 апреля, продолжил Вильфанд, осадков не стоит ожидать вовсе.

Эксперт считает, что с середины месяца среднесуточная температура воздуха превышает восемь градусов. Такой показатель является необходимым для начала отключения теплосетей, передает агентство городских новостей «Москва».

Вильфанд также отметил, что в предстоящие выходные, 22 и 23 апреля, в столице ожидается теплая и солнечная погода. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 15–17 градусов, что примерно на одну единицу превысит норму.

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