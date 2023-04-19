Синоптик Вильфанд пообещал москвичам солнечные выходные

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В предстоящие выходные, 22 и 23 апреля, в столице ожидается теплая и солнечная погода. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, ожидается хорошая погода — будет тепло и солнечно. Температура воздуха в субботу ночью составит от 0 до плюс 5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 15–17 градусов, что примерно на одну единицу превысит норму.

В воскресенье погодная ситуация незначительно изменится. Так, ночью минимальные температуры будут около плюс 4–5 градусов. Днем ожидается до плюс 16–18 градусов. Будет солнечно, так что выходной день отлично подойдет для отдыха на свежем воздухе, приводит слова Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

Синоптик добавил, что в начале следующей недели в столице сохранится теплая погода. По его прогнозам, столбики термометров будут приближаться к 20-градусной отметке.

Метеозависимым людям необходимо быть внимательными к своему здоровью, поскольку минимум до 23 апреля в российской столице ожидается повышенное атмосферное давление, рассказала «Вечерней Москве» ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.