Рабочий пострадал при падении с большой высоты на стройке на улице Зорге в Москве

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, улица Зорге Карта всех событий

На севере столицы на стройплощадке с большой высоты упала люлька, в которой находился рабочий. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 19 апреля.

По ее словам, инцидент произошел на улице Зорге. В результате мужчина 2003 года получил травмы и был госпитализирован.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: пресс-служба прокуратуры Москвы

По данному факту проводится процессуальная проверка. Савеловская межрайонная прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Похожий инцидент произошел на стройке на западе Москвы. На объекте, расположенном на улице Сергея Бондарчука, обрушились леса. В результате пострадали двое рабочих. В тяжелом состоянии они были госпитализированы.