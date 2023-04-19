Большой театр снял с репертуара балет о Рудольфе Нурееве из-за ЛГБТ-пропаганды

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Государственный академический Большой театр России снял с репертуара спектакль о жизни советского, британского и французского артиста балета Рудольфа Нуреева. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил генеральный директор театра Владимир Урин.

— Спектакль «Нуреев» снят с репертуара в связи с подписанным законом, где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей, — заявил он.

По словам Урина, решение о снятии постановки с репертуара было принято сразу после вступления в силу закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, передает ТАСС.

Артист балета и балетмейстер Рудольф Нуреев был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова до 1961 года, когда он попросил политического убежища во время гастролей труппы в Париже.

В начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводится полный запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии.