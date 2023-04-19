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Молдавия выдворит сотрудника посольства России после инцидента с Миннихановым

Василий Плиткин
В мире
Молдавия выдворит сотрудника посольства России после инцидента с Миннихановым
Фото: Unsplash

Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника посольства России после инцидента с отказом во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову. Об этом сообщил пресс-секретарь молдавского Министерства иностранных дел и европейской интеграции Филип Кожокару.

— Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе. Еще двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт, — цитирует Кожокару ТАСС.

Минниханов 17 апреля заявил, что власти Молдавии объявили его «нежелательным лицом». Руководитель республики должен был принять участие в Конгрессе дружбы народов, проходящем в Комрате.

Минниханова пригласили кандидат на пост главы Гагаузской автономии Виктор Петров и депутат парламента Молдавии Александр Суходольский. При этом его не выпустили из самолета в аэропорту Кишинева, из-за чего он не смог принять участие в мероприятии.

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