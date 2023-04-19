Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Гончарова рассказала, в каких случаях пациенту могут отказать в ринопластике

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Гончарова рассказала, в каких случаях пациенту могут отказать в ринопластике
Фото: shutterstock

Пластический хирург Иляна Гончарова назвала три причины, из-за которых врач может отказать в ринопластике.

Первая причина — нереалистичные ожидания. Хирург не возьмет на ринопластику человека, если ожидания от операции завышены или нереалистичны. Каждый должен понимать особенности своего лица и кожи, а также анатомию. Хирург может улучшить форму носа, но не сделать его в точности, как у другого человека.

Вторая причина отказа в проведении ринопластики — это стремление к бесконечному идеалу. Гончарова отметила, что не стоит добиваться полной симметрии лица.

Последняя причина, по которой пациенту могут отказать в операции, — это неготовность к реабилитации. После такой операции предстоит длительный восстановительный период, во время которого нужно строго соблюдать рекомендации врача, передает ФАН.

Пластический хирург Любовь Гауэр рассказала «Вечерней Москве», какие способы коррекции возрастных изменений существуют.

Врачи Пластическая хирургия Красота
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте