Врач Гончарова рассказала, в каких случаях пациенту могут отказать в ринопластике

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Пластический хирург Иляна Гончарова назвала три причины, из-за которых врач может отказать в ринопластике.

Первая причина — нереалистичные ожидания. Хирург не возьмет на ринопластику человека, если ожидания от операции завышены или нереалистичны. Каждый должен понимать особенности своего лица и кожи, а также анатомию. Хирург может улучшить форму носа, но не сделать его в точности, как у другого человека.

Вторая причина отказа в проведении ринопластики — это стремление к бесконечному идеалу. Гончарова отметила, что не стоит добиваться полной симметрии лица.

Последняя причина, по которой пациенту могут отказать в операции, — это неготовность к реабилитации. После такой операции предстоит длительный восстановительный период, во время которого нужно строго соблюдать рекомендации врача, передает ФАН.

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