Пластический хирург Гауэр назвала самые популярные способы коррекции возрастных изменений

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Возрастные изменения неотвратимы. Даже люди с моложавыми чертами к определенному моменту с ними сталкиваются. Возможности современной эстетической хирургии позволяют стареть красиво и даже выглядеть моложе своих лет. Пластический хирург Любовь Гауэр рассказала «Вечерней Москве», какие способы коррекции возрастных изменений существуют.

Как с возрастом меняется лицо

Как правило, до 25 лет возрастные изменения особо не беспокоят, за исключением разве что наследственных грыж под глазами и нависающих век.

После 25 становятся заметны первые морщинки. Обычно в этом возрасте закладываются будущие эстетические проблемы в виде носогубных складок и мимических морщин.

После 35 лет возрастные изменения уже очевидны, а лицо не прощает недосыпов или неправильного ухода. Носогубные складки, морщины на лбу и в уголках глаз, круги или грыжи под глазами, выраженная носослезная борозда, второй подбородок — у каждого свое.

После 50 лет начинает плыть весь овал лица.

Конечно, все эти цифры относительны, так как на внешность влияет множество факторов: наследственность, хронические заболевания, образ жизни и так далее.

Что делать?

Лифтинг

Распространенная история, когда птоз начинается с верхней трети лица, причем в еще достаточно молодом возрасте. В результате брови опускаются, на лбу появляются поперечные морщины, которые видны при малейшей мимике. Некоторые в данном случае прибегают к инъекциям, однако более стабильный и долговременный результат даст эндоскопический лифтинг. Это малотравматичная операция, при которой в волосистой части головы делаются небольшие разрезы. Ткани подтягиваются и фиксируются. Видимых следов от такой операции не остается.

Если провисают ткани в средней и нижней трети лица, то можно их подтянуть с помощью SMAS-лифтинга. Во время операции доктор не только убирает излишки кожи, тем самым разглаживая морщины и складки, но и работает с глубокими слоями, что дает возможность укрепить мышечный каркас.

Часто SMAS-лифтинг комбинируют с платизмопластикой. Доктор подтягивает расслоившуюся платизму (мышцу, которая отвечает за красоту шеи и нижней части овала лица) и при необходимости убирает избыток кожи в области шейного угла. Одновременно может быть задействована липосакция подбородка, если имеются излишки жира.

Во всех вышеперечисленных вмешательствах места для разрезов выбираются таким образом, чтобы послеоперационный шов был незаметен для окружающих.

Если говорить о периорбитальной зоне, то нависшая кожа, грыжевые мешки и углубленная носослезная борозда тоже могут накидывать пациенту десяток лет. Это не всегда очевидный момент, но после операций на периорбитальной зоне лицо преображается.

Блефаропластика

Есть несколько видов блефаропластики. Верхняя блефаропластика устраняет нависание верхних век за счет иссечения избытка кожи и грыжевых пакетов. Взгляд перестает быть угрюмым, а общее выражение лица — хмурым.

При выполнении нижней классической блефаропластики хирург работает с растянутой мышцей, избытками кожи и грыжевых пакетов на нижних веках. Обычно дополняется кантопексией, чтобы приподнять опустившиеся уголки глаз.

Если кожа и мышца нижнего века в норме, но при этом имеются выраженные грыжи, то хирург проводит трансконъюнктивальную блефаропластику. Разрез выполняется по конъюнктиве глаза, поэтому швы после операции не накладываются.

Липофилинг

При избытке грыж в одной области и нехватке в другой хирург их не убирает, а перераспределяет таким образом, чтобы контур века выровнялся. Если этого оказывается недостаточно, то дополнительно применяется липофилинг.

Соответственно, если вся периорбитальная область требует коррекции, то проводится круговая блефаропластика. Также липофилинг применяется для выравнивания выраженной носослезной борозды и носогубной складки.

С возрастом уголки губ тоже начинают стремиться вниз. В данном случае в зависимости от ситуации может быть выполнен корнер-лифт или резекция ДАО.