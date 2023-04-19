Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депздрав: Анкетирование мужчин в поликлиниках не имеет отношения к сбору сведений для военкоматов

Евгений Жуков
Город
Депздрав: Анкетирование мужчин в поликлиниках не имеет отношения к сбору сведений для военкоматов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Анкетирование мужчин в столичных поликлиниках проводится в рамках диспансеризации — к призывным мероприятиям это никак не относится. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы, комментируя публикации в социальных сетях.

В сообщении говорится, что анкета является стандартной формой для выполнения первого этапа диспансеризации либо профилактического медосмотра. Подобная бумага не имеет никакого отношения к предоставлению сведений о здоровье потенциальных призывников в военкоматы.

Также в пресс-службе отметили, что анкета разработана с целью выявления наиболее распространенных заболеваний и факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, передает Telegram-канал «Депздрав Москвы».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями является приоритетом госпрограммы «Столичное здравоохранение». Он добавил, что индивидуальная программа позволяет контролировать состояние больного в динамике.

Здоровье Депздрав Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте