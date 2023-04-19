Депздрав: Анкетирование мужчин в поликлиниках не имеет отношения к сбору сведений для военкоматов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Анкетирование мужчин в столичных поликлиниках проводится в рамках диспансеризации — к призывным мероприятиям это никак не относится. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы, комментируя публикации в социальных сетях.

В сообщении говорится, что анкета является стандартной формой для выполнения первого этапа диспансеризации либо профилактического медосмотра. Подобная бумага не имеет никакого отношения к предоставлению сведений о здоровье потенциальных призывников в военкоматы.

Также в пресс-службе отметили, что анкета разработана с целью выявления наиболее распространенных заболеваний и факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, передает Telegram-канал «Депздрав Москвы».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями является приоритетом госпрограммы «Столичное здравоохранение». Он добавил, что индивидуальная программа позволяет контролировать состояние больного в динамике.