По факту нарушений в реабилитационном центре в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

В Подмосковье возбуждено уголовное дело из-за некачественных услуг, оказываемых одним из местных реабилитационных центов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 19 апреля.

По ее словам, ведомство организовало проверку центра реабилитации после сообщений СМИ о жестоком обращении с пациентами. Следственные мероприятия подтвердили эту информацию, в результате чего СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Помимо этого, в отделении учреждения в Подольске ведомство выявило нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Изъята документация, проводятся допросы сотрудников центра.

Разбирательства с другим реабилитационным центром начались после того, как вечером 29 января группе из 19 пациентов удалось сбежать из учреждения. Оказавшись на свободе, потерпевшие обратились в правоохранительные органы.

О том, что пришлось пережить людям, приехавшим на лечение, и что творилось за стенами закрытых лечебниц, — в материале «ВМ».