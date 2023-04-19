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Машину директора благотворительного фонда Левиной могли сжечь из-за ссоры с соседями

Степан Жирнов
Происшествия
Машину директора благотворительного фонда Левиной могли сжечь из-за ссоры с соседями
Фото: Pixabay
Москва, Большая Садовая улица, 16с1 Карта всех событий

Машину директора благотворительного фонда «Дар» Полины Левиной могли поджечь соседи из-за ссоры. Об этом стало известно в среду, 19 апреля.

Так, Левина снимает квартиру вместе с семьей неподалеку от места происшествия, она регулярно парковала свою машину рядом с домом. При этом отношения с соседями у женщины не сложились: жильцы несколько раз заливали квартиру директора фонда, в связи с чем Левина даже собиралась обращаться в полицию.

Помимо этого, женщине сильно мешают соседские собаки. Как сообщает «МК», на этой почве у соседей произошел конфликт, который и мог стать причиной поджога автомобиля Левиной.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на 19 апреля под окнами Театра Моссовета на Тверской улице. В результате поджога иномарка директора фонда выгорела полностью, соседняя машина пострадала частично. По данному факту проводится проверка, злоумышленников еще не нашли.

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