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Приметы и советы

В Минтрансе назвали ожидаемый рост цен на авиабилеты

Евгений Жуков
Экономика
В Минтрансе назвали ожидаемый рост цен на авиабилеты
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Рост стоимости авиабилетов в текущем году не превысит уровень инфляции в России, которая в настоящее время находится на уровне 5,3 процента. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил замминистра транспорта Игорь Чалик.

По его словам, относительно 2019 года цены на авиабилеты снизились, несмотря на «операционные издержки компаний», среди которых Чалик назвал рост цен на топливо.

Замминистра отметил, что более ранний вывод о подорожании билетов на 15–30 процентов был сделан по данным, представленным авиакомпаниями. Чалик объяснил, что каждый авиаперевозчик разрабатывает для себя несколько сценариев, включая негативный.

Подобные расчеты не учитывают тех мер, продолжил чиновник, которые уже предприняты правительством и Минтрансом по сдерживанию роста цен, передает РБК.

Эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов рассказал, почему могут вырасти цены на авиабилеты. По его словам, для обслуживания самолетов авиакомпаниям необходимо покупать запчасти, а они в России больше не продаются.

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