Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Инспекторы ГИБДД изъяли крупную партию героина у пассажира такси в проезде Серебрякова

Степан Жирнов
Происшествия
Инспекторы ГИБДД изъяли крупную партию героина у пассажира такси в проезде Серебрякова
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Москва, проезд Серебрякова Карта всех событий

На северо-востоке столицы сотрудники ГИБДД изъяли у пассажира такси крупную партию героина. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 19 апреля.

По его словам, инспекторы остановили автомобиль такси в проезде Серебрякова, чтобы проверить документы у водителя. В это время пассажир машины заметно занервничал, в связи с чем полицейские решили провести личный досмотр.

В салоне автомобиля правоохранители нашли 70 упаковок с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что в них содержался героин, масса которого превысила 170 граммов.

В отношении 22-летнего пассажира было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Другого наркоторговца арестовали в Подмосковье. Мужчина организовал в своем частном доме в городском округе Щелково плантацию конопли, которая насчитывала более 200 кустов. Также из съемной квартире в столице у него изъяли более 14 килограммов марихуаны.

ГИБДД Район Свиблово Москва Наркотики Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте