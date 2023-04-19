Инспекторы ГИБДД изъяли крупную партию героина у пассажира такси в проезде Серебрякова

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва, проезд Серебрякова Карта всех событий

На северо-востоке столицы сотрудники ГИБДД изъяли у пассажира такси крупную партию героина. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 19 апреля.

По его словам, инспекторы остановили автомобиль такси в проезде Серебрякова, чтобы проверить документы у водителя. В это время пассажир машины заметно занервничал, в связи с чем полицейские решили провести личный досмотр.

В салоне автомобиля правоохранители нашли 70 упаковок с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что в них содержался героин, масса которого превысила 170 граммов.

В отношении 22-летнего пассажира было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Другого наркоторговца арестовали в Подмосковье. Мужчина организовал в своем частном доме в городском округе Щелково плантацию конопли, которая насчитывала более 200 кустов. Также из съемной квартире в столице у него изъяли более 14 килограммов марихуаны.