Племянник Кеннеди объявил об участии в выборах президента США

Фото: Unsplash

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший объявил об участии в президентских выборах в 2024 году. Об этом стало известно в среду, 19 апреля.

— Я пришел сегодня сюда, чтобы объявить о выдвижении своей кандидатуры на демократическую номинацию кандидата в президенты США, — написал политик у себя в Twitter.

По словам Кеннеди-младшего, его миссия состоит в том, чтобы положить конец «коррумпированной смычке государственного аппарата и мощи корпораций».

На выборах американского лидера Кеннеди собирается представлять демократическую партию. Его соперником должен стать действующий американский лидер Джо Байден, который еще не подал заявку, но много раз прямо говорил о своем намерении участвовать.

Одним из кандидатов на будущих выборах планировал стать экс-президент США Дональд Трамп. Однако в его отношении началось судебное разбирательство, по которому Трампу уже предъявили обвинения.

«Дело Сторми Дэниелс», за которое хотят посадить в тюрьму Трампа, — абсолютный абсурд, считает адвокат Андрей Марочкин.